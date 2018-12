Transportes em Lisboa vão ficar mais caros em 2019

Os bilhetes de autocarro e metro passam a custar 1,50 euros já a partir de 2019. Um preço que encarece em cinco cêntimos o praticado até agora: 1,45 euros.

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Carris e do Metro, o bilhete diário, válido durante 24 horas, para um número ilimitado de viagens nos dois serviços, passa agora a custar 6,40 euros, mais 10 cêntimos do que os 6,30 praticados até agora.

Já no que toca ao preço por viagem dos cartões pré-carregados, uma viagem passará a custa 1,33 euros, mais dois cêntimos do que os 1,31 euros praticados em 2018.