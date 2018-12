Passes dos transportes públicos do Porto estão mais caros

As viagens individuais mantém o mesmo preço na mudança do ano

A partir de 2019, os passes mensais de viagens Z2, na cidade do Porto, estão 0,55 euros mais caras, o que equivale a um aumento de preço de 1,79%, de 30,60 euros para 31,15 euros.

De acordo com a informação disponibilizada no site do Metro do Porto, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), os preços individuais mantém os preços entre os 1,20 euros e os 5,20 euros, Z2 e Z12, respetivamente. Além destes, o Andante 24 também não regista qualquer alteração, com uma oscilação entre os 4,15 e os 18 euros.

Os passes Z3 passam a custar agora 38,40 euros, os Z4, 48,65 e os Z12 cerca de 127,10 euros. Já os Sub 23 registam variações de preço entre os 23,25 euros e os 95,35 euros e o passe social entre os 15,60 euros e os 63,55 euros.