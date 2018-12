Condutor escapou apenas com alguns ferimentos

Imagens captadas por câmaras de vigilância mostram o momento em que um condutor de um veículo ligeiro tem um acidente à entrada de um túnel na Eslováquia.

O vídeo está a torna-se viral pela brutalidade do acidente. O carro ganha altura e acaba por “voar”, colidindo posteriormente com a parte superior do túnel.

Apesar da agressividade do acidente, o condutor ficou apenas com ferimentos ligeiros.

Veja as imagens.