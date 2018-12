Menino de 12 anos sobrevive 40 minutos debaixo de neve. Caso é considerado "um milagre"

Um menino de 12 anos sobreviveu esta quarta-feira depois de ter passado 40 minutos debaixo de neve, após uma avalanche numa estância de esqui em Savoie, nos Alpes franceses.

A criança, que estava a sair de uma pista de esqui com os pais no momento do acidente, foi encontrada por um cão das equipas de resgate.

“É um milagre porque (o cão) não estava a usar um detentor de vítimas de avalanches. As hipóteses de sobrevivência são escassas após 15 minutos debaixo de neve. Teve muita sorte, pelo facto de o cão ter conseguido marcar o local”, referiram as equipas de socorro, em declarações à imprensa local.

O menino, que sofreu uma fratura numa perna, foi transportado para o hospital de Grenoble e está sob observação.