Plantel do Benfica publica vídeo de apoio a adepto apedrejado | Vídeo

Bruno Simões foi atingido por uma pedra na cara durante o apedrejamento do autocarro com sócios do Benfica

O plantel do Benfica juntou-se para gravar um vídeo de apoio a Bruno Simões, o adepto de 20 anos que ficou gravemente ferido quando o autocarro em que seguia, depois do jogo contra o Braga, foi apedrejado.

No vídeo, o capitão Jardel mostra uma camisola com o nome do adepto enquanto são citadas partes do comunicado enviado pelo Benfica. “O Sport Lisboa e Benfica lamenta e repudia profundamente o arremesso de objetos contra um autocarro com sócios e adeptos do nosso clube da Casa de Benfica em Barcelos quando regressavam de assistir ao último SL Benfica-SC Braga”, pode ler-se no vídeo. O clube garante ainda ser “intransigente para garantir a segurança” dos adeptos.

Também em comunicado, o SLB afirma que "Bruno Simões foi vítima de um ataque bárbaro e vergonhoso que não pode passar impune”. “Não é admissível que tenhamos, todos, de continuar a viver em permanente estado de alerta a cada fim-de-semana. Não é admissível que um jovem de 20 anos fique em risco de vida sem sequer perceber porquê. Não é admissível que os responsáveis por esta barbaridade continuem à solta", pode ainda ler-se.

Bruno Simões foi atingido com uma pedra na cara, tendo sofrido múltiplas fraturas e ficado com os dentes partidos. O adpto está atualmente internado no hospital de Gaia, onde foi operado esta quarta-feira.