Serviços financeiros são a próxima novidade da Google

A palavra Google vai passar a ter mais um significado. Depois do Banco da Lituânia ter dado permissão à Google Payment, uma empresa do grupo Alphabet, para operar como instituição financeira da União Europeia, esta junta-se à lista das Fin Tech.

A Google Payment irá processar pagamentos, emitir dinheiro eletrónico e processar carteiras eletrónicas, segundo explica a Bloomberg, na União Europeia.

Esta não é a primeira luz verde dada pelo banco. "O final deste ano reflete os nossos esforços e [a] experiência dos últimos anos em desenvolver ativamente um ecossistema favorável às FinTech na Lituânia", afirmou Marius Jurgilas, responsável do Banco da Lituânia em comunicado. De acordo com a Bloomberg, também o Facebook e a Amazon já tiveram esta autorização. Deste grupo de empresas são 100 as que compõe este ecossistema.