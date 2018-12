Macaulay Culkin quer mudar de nome

O ator norte-americano, Macaulay Culkin, de 38 anos, pediu ajuda aos seus seguidores para escolher um novo nome do meio.

O pedido chega depois de o ator admitir que não gosta do seu atual nome do meio, “Carson”.

“O meu nome do meio é um bocado estúpido. Larry? Orange? Honestamente, nem eu me lembro. Por isso, peço-vos que me enviem algumas opções melhores para eu poder ir ao tribunal e explicar ao juiz porque é que preciso de mudar o meu nome do meio para algo mais fixe.”, escreveu o ator no Twitter.