Papa envia dinheiro a vítimas do tsunami na Indonésia

O papa Francisco decidiu enviar dinheiro às vítimas do tsunami na Indonésia – que provocou 426 vítimas mortais, milhares de feridos, desalojados e desaparecidos. O anuncio foi feito este sábado, mas ainda é desconhecida a quantia que será enviada.

O pontífice também falou do atentado que aconteceu ontem no Egito. Através de um telegrama enviado a Abdelfatah al Sisi - presidente do Egito - pelas mãos do seu secretário de Estado, Pietro Parolin, Francisco classificou o atentado como "insensato e brutal" e disse ter ficado "profundamente entristecido ao saber do recente" ataque.

Ontem à tarde, perto das pirâmides de Gizé, quando estava a passar um autocarro com turistas, explodiu um bomba, tendo provocado a morte de quatro pessoas. Depois desse ataque, as forças de segurança do Egito assassinaram 40 alegados terroristas.