Representantes da Juventus terão reunido com Vieira e Jorge Mendes por João Félix

João Félix tem chamado à atenção e é já visto como a jovem promessa do Benfica.

Agora, de acordo com o jornalista Gianluca di Marzio, da estação televisiva italiana Sky Sport, representantes da Juventus ter-se-ão reunido com Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes, empresário do jogador, para discutir a sua transferência.

No entanto, o clube italiano não será o único com interesse no jovem avançado. Também o Manchester United e o Manchester City terão entrado em contacto com as ‘águias’.