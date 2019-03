Irmã de vocalista da banda One Direction encontrada morta em casa

O cantor da banda One Directions, Louis Tomlinson, está de luto.

De acordo com o jornal britânico The Sun, a irmã do músico, Félicité, foi esta quinta-feira encontrada morta em casa depois de, alegadamente, ter sofrido um ataque cardíaco.

A jovem foi encontrada morta no seu apartamento em Londres, na tarde desta quinta-feira.

O mesmo jornal escreve que Félicité estava acompanhada quando se sentiu mal e que o 112 foi chamado, mas quando chegou ao seu apartamento, já não havia nada a fazer, tendo o óbito sido declarado ainda no local.

Para já, são esperados os resultados da autópsia feitos ao corpo da irmã do artista.