Atleta universitário “mergulha” na linha de chegada e vence corrida

Infinite Tucker, de 20 anos, deu o seu melhor na pista de atletismo durante o Campeonato de Atletismo do SEC - Student Engineers' Council (em português, Conselho de Estudantes de Engenharia), no Texas, nos EUA. Aos 20 anos, é o novo campeão de obstáculos deste campeonato após um movimento à “super-homem”.

Tucker, que estava ao lado de Robert Grant no final da corrida, abriu os braços, caiu ao chão e arriscou no último segundo. A ousadia valeu-lhe a medalha de ouro. Ao site da faculdade, Tucker afirmou: “Honestamente, estou contente por ter ganho e competido contra os melhores”.

O jovem acrescentou ainda: “Eu e os meus colegas trabalhámos muito para chegar aqui. Estou feliz e grato por isso”. No entanto, o treinador principal do futuro engenheiro, Pat Henry, não deixou de brincar com a situação: “Eu disse-lhe que não podia ganhar com mergulhos, mas sim com corrida! Creio que pensou que estava na equipa de natação”.

De acordo com informação adiantada pela Texas A&M, Tucker venceu com um resultado de 49.38 segundos. Este é uma das melhores performances da história da universidade que já conta com 148 anos de existência.