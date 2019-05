Aprender com os famosos? Sim, agora é possível

Professora Serena Williams ou professor Marc Jacobs. Parece estranho? Com a aplicação Masterclass, pode ter aulas online com celebridades das mais variadas áreas.

“Learn New Skills” (Aprenda Novas Competências) é o slogan da aplicação que promete aproximar cidadãos-comuns e famosos. Com quatro modalidades de subscrição distintas – 160 euros pelo All-Access Pass, pelo MasterClass Trial ou pelo All-Access Pass Upgrade e 80 euros por um pacote de aulas com cada celebridade – a MasterClass inova a educação à distância. Cada curso tem, em média, 24 aulas com a duração individual de 12 minutos.

Os estudantes podem aceder a tutoriais e lições gravadas por especialistas em campos distintos, sendo que as aulas não são interativas. Contudo, as aulas dos atores Dustin Hoffman e Kevin Spacey incluíam interação entre alunos – quer pessoalmente, quer via Skype – mas foram encerradas em 2017, após denúncias de abuso sexual.

Os currículos dos cursos são pensados pelos professores e, para além dos vídeos, os subscritores têm acesso a resumos preparados pelos mesmos. Todos os estudantes têm a oportunidade de fazer o upload dos trabalhos que realizam no decorrer dos cursos , no fórum da comunidade MasterClass e, para além de receberem o feedback dos seus colegas, podem conseguir que os professores reparem no seu percurso.

As aulas estão divididas nos seguintes grupos: Cinema & Televisão (Natalie Portman, Jodie Foster, David Lynch, etc.); Música & Entretenimento (Usher, Christina Aguilera, Hans Zimmer, etc.); Escrita (Dan Brown, Judy Blume, James Patterson, etc.); Negócios, Política & Sociedade (David Axelrod, Howard Schultz, etc.); Design, Fotografia & Moda (Annie Leibovitz, Dianne Von Furstenberg, etc.); Desporto & Jogos (Serena Williams, Stephen Curry, Garry Kasparov, etc.) e Artes da Culinária (Gordon Ramsay, Thomas Keller, etc.).