João Ferreira critica ministra do Mar: "O que está em causa é a própria sobrevivência do sector"

No quarto dia oficial de campanha, João Ferreira esteve no mercado de Portimão, onde, entre cumprimentar eleitores e apelar ao voto, comentou as declarações prestadas pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, numa entrevista à Antena 1.

"A ministra anuncia uma perspectiva que não pode deixar de nos causar viva preocupação. O que está em causa é a própria sobrevivência e viabilidade do sector (frota do cerco e pesca da sardinha)", assegurou.

O eurodeputado afirmou que a solução deveria passar por "medidas que permitam fazer face às dificuldades de anos sucessivos de paragem da pesca vários meses e quotas muito a baixo do necessário".

João Ferreira ainda acrescentou que a CDU tem procurado, no Parlamento Europeu, "introduzir alterações para haver apoios às paragens biológicas e aumentar os recursos da União Europeia para a aquisição de dados sobre o estado dos recursos".

Ana Paula Vitoria referiu-se esta quinta-feira à pesca excessiva da sardinha que levou à redução deste peixe, nos últimos anos. Como consequência, a ministra anunciou que a permissão para pescar sardinha vai estar dividida em duas etapas, este ano . A primeira decorre durante o mês de junho.

"Nós não podemos pescar a sardinha que não temos. A sobrepesca permitida durante alguns anos fez com que o stock baixasse", alertou.

Neste momento, há uma proposta da Comissão Europeia que prevê a pesca de 10.800 toneladas, no entanto, os pescadores portugueses esperam 15 mil toneladas, com os Santos Populares à porta.