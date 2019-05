NBA. Raptors reduzem distâncias para os Bucks

Ao jogo três, os Toronto Raptors conseguiram a primeira vitória na final da Conferência Este da NBA. Foram necessários dois prolongamentos, mas o conjunto do Canadá logrou o tão desejado triunfo (118-112), que os coloca agora a apenas uma vitória de igualar a série frente aos Milwaukee Bucks.

O grande destaque do encontro foi Kawhi Leonard: o extremo dos Raptors somou 36 pontos (oito deles no prolongamento), cinco assistências e nove ressaltos ganhos. Do outro lado, Giannis Antetokounmpo desiludiu: apenas 12 pontos, a que juntou sete assistências e 23 ressaltos. O extremo grego, de resto, acabaria por sair logo no início do prolongamento, depois de fazer a sexta falta.

A quarta partida está marcada para a madrugada de terça para quarta-feira, com a certeza de que não será encontrado ainda o finalista a Este. A Oeste, pelo contrário, é cada vez mais previsível o nome do primeiro concorrente: os Golden State Warriors, que no sábado venceram os Portland Trail Blazers por 110-99, aumentando a vantagem na série para 3-0. O jogo quatro está agendado para a próxima madrugada, novamente em Portland, com os bicampeões em título a garantir a quinta presença consecutiva na final da liga norte-americana em caso de vitória.