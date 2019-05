Namorada secreta de Putin já deu à luz

A antiga ginasta olímpica Alina Kabaeva já tinha sido mãe de um rapaz, em 2015, que nasceu numa clínica privada suíça. Agora, apesar do Kremlin recusar comentar a vida do Presidente, surgem rumores de que a namorada secreta do político teve gémeos num hospital de Moscovo.

A informação foi avançada pelo jornalista de investigação Sergei Kanev mas difundida pelos jornais do país: o piso VIP do Centro de Investigação Kulakov para a Obstetrícia, Ginecologia e Perinatalogia esteve encerrado durante um mês para acomodar a mulher de 36 anos e o ex-agente do KGB, de 66.

“Vários agentes dos Serviços Federais inspecionaram cada canto da maternidade antes da chegada de Kabaeva” explicou uma fonte próxima da atual líder do National Media Group conforme o Daily Mail. A mesma fonte adiantou ainda que metade da equipa médica foi “expulsa” da sala de partos.

No ano passado, um jornalista do canal Life News – que integra o império de media dirigido por Kabaeva – perguntou a Putin quando se casaria e o Presidente sorriu e respondeu: “Como uma pessoa decente, terei de o fazer mais cedo ou mais tarde”. Contudo, segundo o Daily Mail, Kabaeva já foi vista com um anel de noivado.

Sublinhe-se que o alegado casal, que se conheceu há 18 anos, esteve de casamento marcado em 2008. A notícia foi avançada pelo jornal “Moskovsky Korrespondent” que acabou por ser encerrado poucos meses depois. À época, Putin ainda era casado com Lyudmila Putina, de quem se divorciou somente em 2014.