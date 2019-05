Filha do ex-ministro Dias Loureiro não foi detida

O SOL sabe que, ao contrário do que foi noticiado, a filha de Dias Loureiro, Catarina Loureiro, não foi detida.

A filha mais velha do ex-ministro Manuel Dias Loureiro, Catarina Loureiro, não foi detida. Ao contrário do que foi avançado pela TVI, o SOL sabe que apenas o marido de Catarina Loureiro, Alejo Morodo, foi ouvido em Madrid no âmbito da investigação dos Panamá Papers. O SOL sabe que o marido de Catarina Loureiro já se encontra em casa, não lhe tendo sido fixada caução para sair em liberdade.

Em causa estão suspeitas de branqueamento de quatro milhões de euros com origem ilícita, de acordo com a TVI. A informação para já conhecida dá conta de que as autoridades espanholas acreditam que Alejo Morodo terá ajudado o pai, antigo embaixador na Venezuela, a esconder uma fortuna fruto de um esquema de corrupção em transações comerciais internacionais.

O esquema terá lesado principalmente a empresa pública de petróleos da Venezuela. O antigo embaixador não foi detido devido à idade.