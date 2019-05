Liga. Tondela e Pepa anunciam fim da ligação

Pepa já não é o treinador do Tondela. O clube beirão anunciou na manhã desta sexta-feira o fim da ligação com o técnico de 38 anos, que se encontrava à frente da equipa principal desde janeiro de 2017 - era o treinador da Liga há mais tempo no comando de uma equipa.

"Duas temporadas e meia não são dois dias e meio. Foram muitas as emoções vividas, jogos com alegrias e tristezas também, mas sempre com a garantia que a resposta iria ser dada logo a seguir. Crescemos consigo Mister, como acreditamos que também cresceu connosco", pode ler-se no comunicado emitido pelo Tondela.

O próprio Pepa, de resto, recorreu às redes sociais para abordar a saída, deixando uma palavra de agradecimento aos jogadores, mas também à direção e aos adeptos. "Por muito que escreva, vai ficar sempre algo por contar, lembrar ou partilhar. No futebol e numa luta titânica para a manutenção, não é normal ficar tanto tempo num clube. Fiquei pelos jogadores, a eles o meu obrigado pela aprendizagem, conquistas e objectivos alcançados. Ao clube, direção, staff e a toda uma pequena cidade de apenas 5 mil habitantes que me receberam como um 'filho'. Sempre senti apoio, carinho e acima de tudo, reconhecimento. Obrigado eu ao Tondela por estes 3 anos maravilhosos!!!!!", escreveu o técnico.