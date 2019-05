14 crianças esfaqueadas enquanto esperavam por um autocarro no Japão

Um homem de 57 anos esfaqueou 14 crianças e três adultos, durante um ataque violento, que matou pelo menos duas pessoas, no Japão, e que ocorreu numa paragem de autocarro. As vítimas mortais tinham 12 e 39 anos. O agressor também provocou ferimentos graves em 15 pessoas, sendo que duas raparigas e uma mulher com cerca de 40 anos estão em estado crítico.

As vítimas estavam em Tama Ward, perto da estação de Naborito, à espera de autocarros. Embora a informação não tenha sido confirmada por fontes oficiais, vários órgãos de comunicação social adiantaram que a polícia de Kanagawa explicou que as crianças eram estudantes de uma escola primária de ensino com orientação católica.

O atacante, que se suicidou depois de cometer os crimes, na cidade de Kawasaki (ao sul de Tóquio), possuía pelo menos uma faca, de acordo com a agência Kyodo News. No entanto, outros órgãos de comunicação avançaram que o ataque começou pelas 7h45 e, no local, foram encontradas duas facas.

“É complicado descrever aquilo que ouvi. Não era o som de raparigas a divertirem-se, era tudo menos normal” explicou uma testemunha ocular à agência France-Presse, que saiu de casa ao ouvir os gritos das crianças.

Shinzo Abe, primeiro-ministro do país, já manifestou a sua “raiva profunda” perante os acontecimentos e pediu ao ministro da Educação que assegure o transporte seguro das crianças até às instituições escolares.