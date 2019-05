Itália. Gattuso abandona comando técnico do AC Milan

Além do treinador, também o diretor-desportivo, Leonardo, apresentou a demissão no clube rossonero

Gennaro Gattuso vai deixar o comando técnico do AC Milan. O técnico italiano, que em abril do ano passado havia renovado com o conjunto rossonero até 2021, resolveu agora abandonar o clube, depois de falhado o apuramento para a Liga dos Campeões - o Milan terminou no quinto lugar da Serie A, a um ponto de Atalanta e Inter de Milão.

"Decidi deixar o comando técnico do Milan. Não é fácil, mas é uma decisão que tenho de tomar. Não houve um momento específico, foi a soma de 18 meses a treinar uma equipa que, para mim, nunca será como as outras. Meses que vivi com muita paixão, meses inesquecíveis. É uma decisão difícil, mas pensada", referiu à imprensa italiana, referindo-se desta forma ao facto de abdicar do dinheiro referente às duas épocas de contrato que faltavam: "Se estou a abdicar de dois anos de contrato? Sim, porque a minha história com o Milan nunca pode ser uma questão de dinheiro".

Gattuso, um nome histórico do Milan enquanto jogador, chegou ao banco dos rossoneri em novembro de 2017, substituindo Vincenzo Montella. Aquando da renovação, o diretor Marco Fassone apontava o antigo médio como uma aposta "a longo prazo, por mais de três anos", mas a realidade foi diferente. Gattuso deixa o Milan depois de 83 jogos, nos quais obteve 40 vitórias.

Também durante esta terça-feira, Leonardo, diretor-desportivo, apresentou o pedido de demissão. O antigo internacional brasileiro, que já havia passado pelo Milan como jogador e treinador, ocupava desde 2018 o cargo que já havia desempenhado no PSG entre 2011 e 2013.