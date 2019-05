GNR de folga apanha incendiário em flagrante

Um militar da GNR que se encontrava de folga apanhou em incendiário, em flagrante delito, em Fafe. O militar também acionou os meios de combate ao incêndio.

O militar da GNR deteve o suspeito, um jovem de 25 anos, em Fafe, pela prática do crime de incêndio, em área urbana. Mesmo estando de folga, o GNR detetou o homem no momento em que este ateava o fogo, com um isqueiro, à vegetação seca situada numa propriedade privada, junto a uma área residencial e comercial.

Depois de apanhado pelo militar, o suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo sido os factos remetidos ao Tribunal de Fafe, conforme informou o comandante do Destacamento de Fafe da GNR, tenente Ivo Morais.