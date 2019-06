Castelo Branco responde a Ventura: "Meu querido, vulgar e ordinário é você”

O anúncio de José Castelo Branco à candidatura às legislativas tem gerado polémica nas redes sociais. Na segunda-feira, André Ventura, líder da coligação BASTA, reagiu ao anúncio de Castelo Branco, que não perdeu tempo e já reagiu às declarações de Ventura.

“Meus queridos, esta mensagem é para Portugal. Vi umas notícias num jornal, não sei se foi no SOL se foi no i, mas um dos jornais com uma certa seriedade, em que há uma entrevista de uma criatura qualquer chamada Ventura que era a cabeça de lista de um partido chamado BASTA. Ficou todo ofendido porque eu usei a palavra basta”, começa por dizer o socialite numa publicação no Instagram.

“Eu não sabia da existência do seu partido porque nem sequer reparei quando fui votar”, continua, afirmando que André Ventura “devia ter vergonha de me insultar porque eu não lhe fiz bullying rigorosamente nenhum porque não o conheço”.

Num outro vídeo José Castelo Branco deixa alguns “recados” a Ventura: “Primeiro chamou-me ordinário, meu querido, vulgar e ordinário é você”, começa por dizer. “Devia ter vergonha que nem sequer foi ao debate da RTP e foi comentar futebol”, diz, adiantando que Ventura não “tem categoria para estar à frente de um partido”. “Não seja pindérico o senhor que é absolutamente ridículo”, completa.