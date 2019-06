Bárbara Guimarães surpreende com novo visual após tratamentos

"Com essa cara podes usar o cabelo que quiseres"

A apresentadora foi diagnosticada com cancro da mama no verão passado, e desde então tem sido submetida a vários tratamentos, que, como é frequente, fizeram com que perdesse o cabelo.

Nas últimas imagens que publicou nas redes sociais, Barbara Guimarães surgia já com uma peruca na cabeça, mas desta vez decidiu mudar de visual por completo.

De cabelo curto e pintado de um tom acobreado e de sorriso nos lábios, Bárbara Guimarães não hesitou em partilhar com os seus seguidores do Instagram o seu novo visual.

"Novo visual!!! Aprovado?!", escreveu a apresentadora na legenda da fotografia, onde surge ao lado do hairstylist Rui Canento.

Além dos elogios de fãs anónimos, o novo look também mereceu comentários de alguns nomes conhecidos como o de Jessica Athayde. "Com essa cara podes usar o cabelo que quiseres".