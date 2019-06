Avaria no aeroporto do Porto obriga Mura Masa a cancelar concerto no Primavera Sound

O concerto de Mura Masa no festival NOS Primavera Sound, foi cancelado, devido à avaria mecânica no radar do Porto, que limitou o controlo de voos no aeroporto.

O anúncio foi feito pela organização no Facebook: “Infelizmente, e depois de mais de cinco horas de avião, Mura Masa não conseguirá chegar ao Porto para a sua atuação de hoje à noite no NOS Primavera Sound”.

“Estamos a fazer todos os possíveis para que a programação de hoje não sofra mais nenhuma alteração causada por este imprevisto”, revela ainda a organização.

Uma avaria no radar secundário do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, está a causar constrangimentos nas chegadas e partidas de aviões, esta sexta-feira.

Este é o terceiro cancelamento no evento. A semana passada, o artista Kali Uchis já tinha cancelado o seu concerto no festival. E ontem a artista Ama Lou cancelou o seu concerto devido a problemas de saúde.