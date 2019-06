Portugal e Espanha podem vir a organizar Mundial 2030

A Federação Portuguesa de Futebol lançou um comunicado este sábado onde revela estar a analisar a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta com Espanha para a organização do Mundial de 2030.

No breve comunicado pode ler-se que "a Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas e confirmam que vão iniciar juntas um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030."

A FPF diz que ambos os governos se encontram ocorrentes da situação e "serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos."