Fernando Santos foi um dos convidados de Cristina Ferreira esta terça-feira, na SIC. Além de recordar a sua infância e de falar de religião, o treinador nacional lembrou aquele que foi o momento mais marcante da sua vida profissional: a conquista do Euro em 2016.

Em conversa com a apresentadora, Fernando Santos contou o que lhe disse Cristiano Ronaldo já no momento final da partida.

"É uma cena brutal. Eu a gritar para dentro do campo, porque precisava que alguém fosse para lateral esquerdo, mas ele dava-me porradas e só dizia ‘oh velho, oh velho, a gente já ganhou’. 'Oh velho, oh velho, já ganhámos!'", recordou o treinador, de 64 anos.

Mas não foi apenas na Seleção Nacional, que o avançado e o treinador se encontraram.

Na época 2003/2004, no Sporting, Fernando Santos treinou o craque português e lembra a “ambição e vontade” que Cristiano já tinha em ganhar com apenas 18 anos.

"Quando treinava o Cristiano no Sporting, disse-lhe que tinha algumas dificuldades no jogo aéreo. No dia seguinte, ainda antes do treino começar o Cristiano já lá estava a treinar com amigos a atirar-lhe bolas para o ar e ele a dar cabeçadas. Ou seja, logo no dia a seguir, a preocupação dele foi treinar para melhorar o que o treinador lhe tinha dito", relembrou.

