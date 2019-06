Noite de Santo António com mais metros e mais comboios

A noite de Santo António, que atrai milhares de pessoas ao centro lisboeta, vai contar com um reforço nos transportes para não impedir ninguém de festejar o Santo Padroeiro.

Segundo um comunicado oficial, a CP-Comboios de Portugal vai, à semelhança dos anos anteriores, reforçar a sua oferta nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja. Na madrugada de 12 para 13 de junho, as ligações entre Lisboa e Sintra são reforçadas, com partidas da estação do Rossio e destino a Sintra, nos seguintes horários: 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h e 5h30.

Na Linha de Cascais, os comboios especiais partem do Cais do Sodré em direção a Cascais às 2h30, 3h30 e 4h30, enquanto para a Azambuja, partem de Lisboa Santa Apolónia à 1h30 e 3h30.

O metropolitano de Lisboa também anunciou a extensão do seu horário laboral no pré-feriado. Até às 3h da manhã é possível apanhar o metro nas estações da linha Verde e da linha Azul (exceto na Avenida, que fechará à 00h30 devido à segurança).

O objetivo das transportadoras é diminuir o congestionamento na zona dos festejos e permitir uma mobilidade sustentável.