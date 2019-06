França. PSG anuncia fim de ligação com Antero Henrique

Divergências com o técnico Thomas Tuchel podem ter estado na origem do adeus do dirigente português

Antero Henrique já não é o diretor-desportivo do Paris Saint-Germain. Em comunicado divulgado no seu site oficial, o campeão francês anunciou a saída do dirigente português, numa decisão tomada por "mútuo acordo", segundo se pode ler na nota.

Communiqué du club - Antero Henrique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 de junho de 2019

O antigo administrador da SAD do FC Porto, de 51 anos, estava em Paris desde junho de 2017, tendo atuado em estreita colaboração com o presidente, Nasser Al-Khelaifi, e os treinadores Unai Emery, primeiro, e Thomas Tuchel, depois. De acordo com a imprensa francesa, terão sido divergências com o técnico alemão (que renovou contrato há poucas semanas) a estar na origem da saída, com o PSG a vencer seis troféus nestas duas temporadas: dois campeonatos, uma Taça, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Nos últimos tempos, porém, já tinham surgido alguns focos de insatisfação para com o trabalho de Antero Henrique. Em setembro, Thiago Silva, central e capitão do PSG, respondeu desta forma aos jornalistas quando questionado sobre a falta de opções no meio-campo da equipa: "Têm de perguntar ao Antero". Na mesma altura, o presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, dizia isto após os falhanços nas negociações para as transferências de Boateng e Renato Sanches para Paris: "Aconselho o PSG a despedir Antero Henrique. Esse homem não é uma boa carta de apresentação para a equipa. Se o PSG quer ser um clube de classe mundial, não pode permitir um diretor desportivo assim".

Entretanto, o PSG anunciou já o nome do sucessor de Antero Henrique: o brasileiro Leonardo, que já tinha desempenhado esta função no clube parisiense entre 2011 e 2013 e que há poucas semanas deixou o mesmo cargo no AC Milan - curiosamente, ambos clubes que o agora dirigente representou enquanto jogador.