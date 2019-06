Incêndio em fábrica de bicicletas causa quatro feridos

Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado na AvantisBike, uma fábrica de bicicletas localizada na zona industrial da freguesia de Oiã, Oliveira do Bairro (distrito de Aveiro), causando quatro feridos. A Agência Lusa cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, garantindo que o fogo já está em fase de resolução.

De acordo com o INEM, dois homens (25 e 51 anos), o mais novo dos quais bombeiro, e uma mulher (51 anos) foram transportados para o Hospital de Aveiro. Os dois homens apresentam queimaduras de primeiro grau, enquanto a mulher tem um traumatismo num joelho. A quarta vítima, um homem de 24 anos, é a que inspira mais cuidados, tendo sido encaminhado para os Hospitais da Universidade de Coimbra com queimaduras de primeiro grau na zona ocular. Um segundo bombeiro foi ainda assistido no local devido a “pequenas escoriações”.

O alerta foi dado pelas 10h50, com o CDOS de Aveiro a revelar que a fábrica já estava "tomada pelas chamas" quando os meios de socorro chegaram ao local. Ao todo, estiveram envolvidos 93 operacionais e 38 veículos, quer locais, quer das corporações vizinhas.