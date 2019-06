Dupla de amigos descobre microfone oculto em robô de cozinha do Lidl

Dois amigos franceses, estudantes de informática, foram desafiados a instalar um videojogo no robô de culinária do LIDL Monsieuer Cuisine Connect, mas acabaram por encontrar um microfone oculto dentro do aparelho.

De acordo com o jornal espanhol El País, Alexis Viguié e Adrien Albisetti não só descobriram o microfone, como também um sistema operativo que não era atualizado desde outubro de 2017.

"Não acreditamos que o Lidl nos queira espiar", disse Adrien, em declarações ao El País.

De acordo com Adrien, o aparelho, que tem um ecrã tátil e liga-se à Internet para descarregar receitas, “funciona muito bem”. No entanto, o informático alerta que a existência de um microfone e de um software desatualizado pode fazer com quem um pirata informático assuma o controlo do robô e escute as conversas dos utilizadores.

"O acesso ao microfone e a outras funções vulneráveis só é possível quando o aparelho está ligado. Por isso, é importante não se esquecer de o desligar quando não está a ser usado", alertou.

O Lidl explicou ao jornal espanhol que o microfone está desativado e que "a segurança do Monsieur Cuisine está garantida", uma vez que o microfone foi desenvolvido para "futuras funcionalidades como o controlo de voz, tal como já acontece com outros eletrodomésticos de características semelhantes".

Em declarações ao portal francês Numerama, Michel Biero, responsável pelo marketing da cadeia de hipermercados em França, justificou a desatualização do software com o facto de o aparelho não precisar de um mais desenvolvido.

No entanto, Adrien não concorda.

"É perigoso ter um sistema operativo antigo porque não é atualizado e existem vulnerabilidades de segurança", defendeu.

No site oficial e nas instruções do robô de cozinha, o Lidl não faz qualquer referência à presença do microfone.

Este robô de cozinha foi projetado na Alemanha e produzido na China.

No Youtube, a dupla de amigos partilhou um vídeo para provar o funcionamento do microfone.