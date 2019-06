Venda de João Félix rende mais de 35 milhões de euros a Jorge Mendes

Publicação espanhola avança que o empresário português vai arrecadar 30% da transferência do jogador do Benfica.

O desportivo espanhol “Marca” dá conta da transferência de João Félix para o Atlético de Madrid nas próximas horas. Segundo a mesma publicação, o Benfica deve receber 120 milhões de euros pela venda do internacional português.

No entanto, do valor total da transferência, 30% deverá ir para os cofres do empresário português Jorge Mendes que, caso se confirmem os valores, deverá arrecadar 35 milhões de euros com a transferência, conforme avança a página El Chiringuito de Jugones.