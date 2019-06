Turismo. Páscoa puxa pelo aumento de receitas

As receitas do turismo aumentaram 9,6% em abril, para 331,5 milhões de euros, devido à Páscoa e ao aumento de 55,7% de turistas espanhóis. A informação foi revelada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O alojamento turístico recebeu 2,3 milhões de hóspedes e 5,8 milhões de dormidas em abril. Feitas as contas, representam um aumento de 9,1% e 9,5%, respetivamente. As dormidas na hotelaria (84,7% do total) aumentaram 8% em abril, enquanto as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (12,7% do total) cresceram 17,2% e as de turismo no espaço rural e de habitação (2,5% do total) aumentaram 22,6%.

As dormidas de residentes cresceram 16%, acelerando face ao aumento de 5,1% em março, enquanto as de não residentes cresceram 7,1%, quando no mês anterior tinham diminuído 0,9%, uma subida que refletiu o aumento de turistas oriundos de Espanha. Dos 16 principais mercados turísticos, que representaram 86,9% das dormidas de não residentes em abril, o mercado espanhol - tradicionalmente sensível ao “efeito Páscoa” - representou 11,3% desse total, e cresceu 55,7% em abril.

O mercado britânico cresceu 2,2% neste mês, o brasileiro 10,2%, o canadiano 30,2%, o irlandês 18,4% e o norte-americano 18,8%, enquanto os mercados alemão e francês recuaram, respetivamente, 3,7% e 0,5%.