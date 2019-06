Mulher ferida no Gerês resgatada de helicóptero

Uma mulher ferida quando percorria um trilho, na Serra do Gerês, foi resgatada para o Hospital de Braga num helicóptero do INEM após ter sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

A vítima, de 48 anos de idade, fraturou ambas as pernas, ao escorregar num regato de água, na zona da Pé de Cabril, na localidade de Junceda, na freguesia de Campo do Gerês, em Terras de Bouro, quando estava integrada num grupo de oito turistas da região do Centro.

Ao passar numa linha de água, a mulher escorregou, tendo sofrido vários ferimentos nos membros inferiores, segundo as primeiras informações, encontrando-se livre de perigo, depois de ter dado entrada na Sala de Emergência do Hospital de Braga.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro dirigiram as operações, com o apoio de uma patrulha do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês e a equipa helitransportada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).