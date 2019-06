Donald Trump acusado de abuso sexual por jornalista

A ex-colunista da revista Elle E. Jean Carroll acusa o Presidente dos EUA de a ter abusado sexualmente dentro de um provador de roupa há 23 anos.

A notícia é avançada pela revista New York Magazine, que publica um artigo escrito pela jornalista, onde E. Jean Carroll conta os abusos na primeira pessoa.

Segundo a jornalista, os abusos ocorreram no interior de um provador de roupa da loja de luxo Bergdorf Goodman, em Manhattan, Nova Iorque.

"Era isto que eu vestia há 23 anos, quando o Donald Trump me atacou dentro do provador de roupa da loja Bergdorf Goodman", escreve E. Jean Carroll na fotografia que acompanha o texto.

“I made a list of hideous men in my life. It includes the president — who assaulted me in the dressing room of Bergdorf Goodman 23 years ago” https://t.co/4nvDE0pV0h