Tour. Rui Costa de regresso três anos depois

A presença do ciclista português foi confirmada esta quinta-feira pela UAE-Emirates

Rui Costa vai participar na edição 2019 da Volta à França. Depois de dois anos sem marcar presença na prova, o ciclista português de 32 anos viu a UAE-Emirates, equipa que representa desde 2014, confirmar esta quinta-feira o seu regresso ao Tour.

Esta será já, de resto, a nona participação de Rui Costa numa das mais prestigiadas corridas de ciclismo do mundo. O atleta natural da Póvoa de Varzim registou oito presenças seguidas, entre 2009 e 2016, tendo conquistado duas etapas em 2011 e mais uma em 2013. O melhor resultado na classificação geral foi um 18.º lugar em 2012.

No Tour, que arranca a 6 de julho e termina a 28 do mesmo mês, a UAE-Emirates terá como chefes de fila o italiano Fabio Aru e o irlandês Daniel Martin. O belga Jasper Philipsen, o colombiano Sergio Henao e os noruegueses Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen e Sven Erik Bystrom compõem o resto da equipa, com os gémeos portugueses Rui e Ivo Oliveira a ficar de fora.