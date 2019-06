Caio Lucas apresentado no Benfica

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Caio Lucas, extremo brasileiro que chega proveniente do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, a custo zero. Extremo brasileiro assinou até 2023.

"Sentimento muito forte por estar aqui. Estou com muitas expectativas, com vontade e muita garra para dar tudo por este clube", disse em declarações à BTV. “É a minha primeira experiência na Europa. Vou tentar agarrar com as duas mãos por forma a dar o meu melhor e ser campeão pelo Benfica, que é o maior de Portugal", comentou.

Trata-se da primeira experiência do jogador brasileiro de 25 anos na Europa, depois de ter passado pelo Japão, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

"Sou um jogador com muita velocidade. Tento marcar golos e ajudar os meus companheiros com assistências. Venho para o Benfica para dar o meu melhor, ajudar o melhor possível. Conto com o apoio dos adeptos, porque acredito que este é um ano de vitória", sentenciou.