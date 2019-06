Carjacking leva a prisão preventiva de dois homens em Felgueiras

A GNR do Porto deteve dois homens por carjacking e outros crimes de roubo em Felgueiras, na passada quarta-feira. Os suspeitos de 19 e 32 anos já se encontravam sob alçada de uma medida de coação de prisão domiciliária, que estavam a violar, pelos crimes de roubo.

Já depois da violação de prisão domiciliária, o detido mais velho terá assaltado vários taxistas da região do Vale de Sousa: pedia-lhes boleia e, no fim da viagem, roubava dinheiro, telemóveis e outros objetos valiosos aos motoristas em serviço.

O mesmo individuo é ainda acusado de ter roubado duas viaturas no concelho, ameaçando as vítimas ao volante “com recurso a arma branca, obrigando-as a abandonarem os seus veículos e a deixarem a chave e os restantes bens no interior do mesmo”, pode ler-se no comunicado do Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras, a que o SOL teve acesso.

O Tribunal de Instrução de Guimarães agravou as medidas de coação aos dois suspeitos e estes estão a aguardar julgamento em prisão preventiva.