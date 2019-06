Júlia Pinheiro: "Já comi formigas fritas, crocantes. E estavam ótimas!"

Se a obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trump ou Vladimir Putin? E Porquê?

Para uma ilha deserta não levaria ninguém.

Férias em família ou com amigos?

Em família.

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Nunca iria para Las Vegas, sobretudo passar férias. Detesto Las Vegas.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, o que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Nem uma coisa nem outra. Afastar-me-ia da enorme quantidade de pessoas que estariam certamente ao seu redor.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Não precisei de ir à China para comer insetos. Já comi formigas fritas, crocantes, na Estrada de Outurela, num programa da SIC. E estavam ótimas! Proteína pura. Aconselho.

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

A minha casa.

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

Às Ilhas Desertas, assim teria sossego.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Jamais.

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Zero.

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de verão?

Não.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Não posso desligar-me do mundo das redes sociais, mas isso não é algo que me preocupe ou incomode durante as férias.

Quais são as suas praias favoritas?

Vou mantê-las em segredo. Uma praia secreta é um tesouro.

Passava seis meses de férias sem contacto com família e amigos?

Impossível. O contacto com os filhos e os netos é indispensável.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Na TVI, a apresentar o programa Tardes da Júlia, que na altura liderava as tardes da televisão. Curiosamente, hoje, estou no mesmo horário, na SIC, com o programa Júlia, também líder das tardes.

Acha que se ia sentir mais zen no Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Nunca fui a Bali. Também nunca fui ao Buddha Eden. Quando procuro sentir-me zen vou para minha casa.

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

Sem creme e sem alfarroba. Não aprecio bolas de Berlim.