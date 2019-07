Atlético de Madrid começa a perder a paciência com o Benfica

Só falta a confirmação do Benfica para o negócio ficar fechado.

O Atlético de Madrid desespera para ver confirmada a contratação de João Félix. Segundo o desportivo AS, o negócio não está em perigo, mas o Atlético de Madrid reage com alguma impaciência ao tempo que o Benfica tem demorado na análise aos detalhes da operação financeira.

O mesmo jornal afirma que do lado do clube colchonero está tudo ‘ok’ para a transferência se concretizar e que o Atlético de Madrid “tem muita pressa na oficialização do negócio”.

Recorde-se que o Benfica anunciou que o Atlético de Madrid fez uma proposta no valor de 126 milhões de euros para a transferência do jogador de 19 anos para Madrid.