“Fiz algo muito estúpido e impulsivo porque achava que sabia aquilo que estava a fazer” I Vídeo

Lori Faith tem 18 anos e é uma influencer norte-americana. Conhecida pelas indumentárias e pelos penteados exuberantes, cometeu um erro que lhe custou... o cabelo. Durante a transmissão de um vídeo, em direto, no Instagram, a jovem podia ser vista a aplicar relaxante capilar no cabelo frisado que tinha sido recentemente pintado de azul.

No entanto, a decisão não podia ter sido pior, tal como a mesma adiantou: “Basicamente, descolorei o meu cabelo, pintei-o de azul uns dias depois e tentei alisá-lo. Queria-o mesmo liso. Então, quando apliquei o relaxante capilar e passei a escova... compreendi que eram as madeixas que estavam a cair”.

Faith que, no canal oficial do YouTube, pede aos fãs que “aproveitem os seus conteúdos”, admitiu ter feito “um memorial a todos os penteados, cores de cabelo e perucas” no último vídeo partilhado por estar “totalmente careca” e o mesmo não ter acontecido “de propósito ou por escolha”. A rapariga esclareceu ainda que fez “algo muito estúpido e impulsivo porque achava que sabia aquilo que estava a fazer, mas não sabia”.

Com comentários como “Meu Deus” ou “Vai já para o duche” no decorrer do direto, Faith mostrou o desfecho enquanto lavava o cabelo. Pode ouvir-se a mãe gritar “Agora sabes aquilo que sinto”, sendo que a jovem explicou que a progenitora tem queda de cabelo acentuada desde os 11 anos.