Messi pode vir a ser suspenso durante dois anos, depois de ter acusado a Confederação Sul-Americana de Futebol de corrupção e de favorecer a seleção brasileira.

O jogador não aceitou a medalha de bronze pelo terceiro lugar na competição como forma de protesto e acusou a organização da Copa América de estar por trás do resultado. "Não dos deixaram estar na final.Não temos de fazer parte desta corrupção, da falta de respeito ao longo de toda a esta Copa América", acusou Messi.

Depois das declarações do jogador, a Confederação lançou um comunicado onde declara "inaceitável" as acusações de Messi e apelida-as de "acusações sem fundamento".

"No futebol, às vezes ganha-se e às vezes perde-se e um pilar fundamental do fair play é aceitar os resultados com lealdade e respeito. O mesmo ocorre para as decisões arbitrias, que são humanas e sempre serão perfectíveis", pode-se ler.

No caso de haver um processo disciplinar, Messi pode vir a não poder jogar a Copa América 2020 e a qualificação para o Mundial de 2022.