Griezmann já é oficialmente jogador do Barcelona

O jogador Antoine Griezmann já foi confirmado oficialmente no Barcelona.

O advogado do internacional francês esteve na sede da Liga Espanhola, em Madrid, para pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão ao Atlético de Madrid.

A confirmação oficial foi feita na conta do Twitter do Barcelona, que pretende apresentador Griezmann já este fim de semana, para iniciar os treinos com a equipa já na segunda-feira.



O avançado de 28 anos assinou com os catalães para as próximas cinco épocas. Recorde-se que o jogador foi campeão do Mundo pela França em 2018, e venceu uma Liga Europa, no mesmo ano, pelo Atlético de Madrid