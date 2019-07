Alemanha. Tremores de Merkel são "assunto privado"

A maioria dos alemães (59%) considera que os três incidentes de tremores sofridos em público por Angela Merkel nas últimas semanas são um tema de âmbito "privado" da chanceler alemã. Foi esta a conclusão retirada de uma sondagem publicada este sábado pelo jornal "Augsburger Allgemeinen".

Angela Merkel, que completará 65 anos no próximo dia 17, comanda os destinos da Alemanha há praticamente 14 anos. Nos últimos tempos, porém, a saúde da chanceler alemã começou a causar enorme preocupação depois de, em três ocasiões diferentes, ter apresentado fortes tremores em atos oficiais. Após o primeiro, a 18 de junho, enquanto recebia o presidente da Ucrânia, a própria garantiu dever-se ao calor e desidratação; agora, três dias depois do último, num encontro com o primeiro-ministro da Finlândia, Merkel afirmou estar "muito bem" e frisou que apenas ficou ansiosa ao lembrar-se do primeiro episódio.

Da sondagem realizada pela empresa Civey, onde constaram simpatizantes da CDU, o partido conservador de Merkel, do SPD (social-democratas) e dos Verdes, apenas 34% dos inquiridos consideraram que o assunto é de interesse público. De acordo com o "Bild", Angela Merkel submeteu-se a uma bateria de exames médicos após o primeiro incidente.