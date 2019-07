México. Cruz Azul de Pedro Caixinha vence a Supertaça

Pedro Caixinha fez história no México na noite deste domingo. O Cruz Azul, orientado pelo técnico português, conquistou a Supertaça ao golear o Necaxa por 4-0, tornando o treinador natural de Beja o primeiro de sempre no país a vencer os quatro troféus possíveis.

Caixinha chegou ao México em 2013, depois de vários anos como adjunto de José Peseiro, para orientar o Santos Laguna. Aí viria a ganhar a Taça Abertura, em 2014, e o Clausura e o Campeão dos Campeões em 2015. Após passagens pelo Al-Gharafa, do Catar, e o Rangers, da Escócia, voltou à América do Norte em 2017/18, agora para o comando do Cruz Azul, e ali venceu nova Taça Abertura, no ano passado.

Foi esse triunfo que lhe permitiu disputar esta Supertaça, num jogo disputado em Carson, Califórnia (Estados Unidos). O Cruz Azul não deu quaisquer hipóteses ao adversário (que até era o detentor do troféu), superiorizando-se com golos de Caraglio (20'), Elias Hernández (44'), Edgar Méndez (47') e Juan Escobar (87').