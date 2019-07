Modelo sul-africana e noivo alemão são alvo de violento ataque racista

"O que é que se passa contigo? Namoras com um babuíno, uma macaca"

A modelo Mirriam Ngomani e o empresário alemão Tobias Zehetleiner foram espancados num casino em Pretória, na África do Sul, por um grupo de jogadores de rugby.

De acordo com a imprensa internacional, o casal estava numa fila para levantar um prémio, quando um homem atirou um cigarro aceso na direção da manequim. O noivo de Mirriam Ngomani, Tobias Zehetleiner, de 36 anos, foi ter com o agressor para perceber a situação.

Mas em resposta ouviu uma frase que o chocou: "O que é que se passa contigo? Namoras com um babuíno, uma macaca", disse o homem que tinha atirado o cigarro, antes de ser afastado por dois amigos. Os insultos ao casal foram continuando, até que o alemão decidiu confrontar o grupo de amigos.

"Três deles saltaram imediatamente para cima de mim e começaram a dar-me pontapés. Foi então que vi Mirriam a ser atacada e saltei em defesa dela. Nesse momento vieram todos agredir-me. Fiquei inconsciente e quando acordei todos tinham desaparecido", relatou o empresário citado por vários órgãos sul-africanos.

Tobias Zehetleiner contou ainda que encontrou a noiva com vários ferimentos graves, incluindo uma perna partida. "O medo dela enquanto manequim é ficar coxa ou com cicatrizes", acrescentou.



O casal apresentou queixa na polícia e o empresário já fez saber que não vai descansar enquanto não acabar com a carreira dos agressores. Sublinhe-se que os suspeitos farão parte de uma equipa de rugby.