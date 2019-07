Passagem pelo Benfica "foi muito negativo na minha vida"

Luka Jovic, uma das várias contratações do Real Madrid esta época, recordou os momentos difíceis que viveu quando saiu do Estrela Vermelha para rumar ao Benfica.

"A minha família representa tudo para mim, não queria mesmo deixá-los. Quando tens 18 anos e vais para um país a 3.000 quilómetros de distância e não sabes falar a língua, isso já não é futebol. Quando cheguei a Lisboa, só conseguia pensar na minha casa e começava logo a chorar. Foi algo muito negativo na minha vida porque eu sentia-me totalmente desamparado e sozinho. Mas graças a deus, tudo mudou quando me mudei para o Eintracht Frankfurt", disse o jogador que este ano defrontou os encarnados na Liga Europa.

Com a mudança para Madrid a troco de 60 milhões, Jovic diz que está preparado para tudo e que nunca duvidou do seu valor. "As coisas aconteceram muito rapidamente. Há uns anos atrás, eu só sonhava jogar pelo Estrela Vermelha. Jogar nas meias-finais da Liga Europa, estar no Mundial e agora mudar-me para o Real Madrid é indescritível. Mas, penso que o mais importante na carreira de um avançado é ter confiança. Nunca duvidei do meu valor, é algo que já nasceu comigo".