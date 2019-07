Sturridge suspenso por envolvimento em apostas

O ex-avançado do Liverpool terá dado informações privilegiadas ao irmão sobre uma transferência para o Sevilha em janeiro de 2018

Daniel Sturridge está sem clube, depois de ter sido dispensado pelo Liverpool, mas de qualquer forma só poderia voltar a pisar um relvado - mesmo que apenas em jogos particulares - em agosto. E tudo devido a... apostas: o avançado internacional inglês foi suspenso por seis semanas por uma Comissão Reguladora, ficando quatro delas como pena suspensa até 31 de agosto de 2020.

Na génese do castigo está o facto, dado como provado por aquela entidade, de Sturridge ter, em janeiro de 2018, dado instruções ao irmão Leon para apostar numa transferência sua para o Sevilha - que acabou por não acontecer. O avançado, que até viria a vencer a Liga dos Campeões pelo Liverpool na época que se seguia, respondia por 11 acusações, acabando por ser punido apenas por duas.

A Federação inglesa (FA), que proíbe terminantemente os futebolistas profissionais de fazer apostas, já contestou o castigo, considera-o insuficiente e anunciando que vai recorrer. Em Inglaterra, a justiça costuma ter mão pesada para com casos do género: Joey Barton, por exemplo, encerrou a carreira no verão de 2017 após ser suspenso por 18 meses devido a (muitas) apostas que fez enquanto jogava - 1260, para ser mais exato, ao longo de uma década