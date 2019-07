Donald Trump vai entrar em contacto com ministro sueco para libertar A$AP Rocky

Donald Trump anunciou esta sexta-feira, através do twitter, que vai contactar o primeiro ministro sueco, Stefan Löfven, para discutir a detenção do rapper e amigo de longa data A$AP Rocky.

O rapper foi detido em Estocolmo, no passado dia 3, depois de alegadamente se ter envolvido numa luta e até ao momento continua preso na capital sueca. O advogado de A$AP Rocky diz que o cantor está em "condições desumanas".

Os fãs e colegas de indústria do músico tem vindo a público abordar o assunto e pedir a libertação de A$AP Rocky. Uma petição online já foi criada com o intuito de ver o cantor livre e Tyga e Kanye West, amigos do cantor, chegaram mesmo a cancelar um concerto na capital sueca em protesto.

"Acabei de falar com o KanyeWest sobre a detenção do seu amigo A$AP Rocky. Vou ligar para o talentoso primeiro-ministro da Suécia para ver o que podemos fazer para ajudar o mais rápido possível A$AP Rocky. Existem tantas pessoas gostariam de ver isto rapidamente resolvido!" escreveu o presidente norte-americano.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!