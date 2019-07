Blaya partilhou recentemente nas redes sociais uma fotografia da filha de dois anos com roupa de banho no jardim. No entanto, ao contrário do esperado, a imagem da pequena Aura acabou por levar a cantora a ser criticada por inúmeros utilizadores.

Depois de apagar a publicação, Blaya decidiu comentar a polémica.

"Quando publico fotos da minha filha nunca penso no lado sexual da coisa... Sim, eu sei que há muitos malucos por aí... Sim, eu sei que a foto fica para sempre na Internet, mas há coisas que são realmente engraçadas e eu gosto de mostrar. Não vejo mesmo nada sexual nesta foto, entretanto eliminei a outra porque a minha mente ficou poluída com alguns comentários (que eu entendo) ", escreveu a artista na legenda de uma nova fotografia da filha.