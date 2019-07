Desentendimento com o treinador na origem do afastamento.

O médio do FC Porto Danilo foi afastado do estágio do FC Porto depois de ter entrado numa discussão com Sérgio Conceição.

Apesar de fonte do FC Porto avançar que a ausência de Danilo “estava prevista” uma vez que “foi autorizado a tratar de assuntos pessoais”, a verdade é que uma troca de palavras mais acesa no final do jogo frente ao Getafe está na origem do afastamento do capitão portista.