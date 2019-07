Eduardo Cabrita desvaloriza distribuição de golas antifumo com material inflamável

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reagiu esta sexta-feira à notícia que dava conta da distribuição de golas antifumo fabricadas com material inflamável pela Proteção Civil, no âmbito do programa “Aldeia Segura - Pessoas Seguras".

"[A notícia] é absolutamente irresponsável e alarmista”, começou por dizer o governante, em Mafra, acrescentando ainda que a mesma revela "desconhecimento de questões técnicas que a Autoridade Nacional de Proteção Civil já esclareceu".

Questionado sobre o facto de as golas serem feitas com material inflamável, a resposta de Eduardo Cabrita não se fez esperar: “não me vai pedir para falar das boinas da GNR.

No entanto, quando os jornalistas perguntaram o objetivo de distribuição destas golas e o que as populações deviam fazer com as mesmas, o ministro da Administração Interna recusou-se a responder.

Recorde-se que o Jornal de Notícias avançou esta sexta-feira que a Proteção Civil distribuiu 70 mil golas antifumo fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, que custaram 125 mil euros.

A Proteção Civil esclareceu entretanto que os materiais distribuídos no âmbito do programa não são de combate a incêndios nem de proteção individual, mas sim de sensibilização de boas práticas e um "estímulo à implementação local dos programas".